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Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı

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Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı 3 puanla kapattı.

Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı
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Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı 3 puanla kapattı.

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Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uncu hafta geride kalırken, ligde 22 puanla ikinci sırada yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor deplasmanda Kürespor’u 5-1 yendi. Grupta 21 puanla 3’üncü sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ise, Dodurgapor deplasmanında 4-0 kazanması bildi. Ligde 10’da 10 yapan Bilecikspor 30 puanla liderliği sürdürürken, bu hafta deplasmanda Osmaneli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Osmaneli Belediyespor ise, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor’u konuk edecek.

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