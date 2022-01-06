Osmaneli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yıldız güven tazeledi

Osmaneli ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası olağan genel kurulunda 3 aday yarışırken, mevcut başkan Aydın Yıldız güven tazeledi.

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonu’nda yapılan genel kurul toplantısına, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, siyasi parti temsilcileri. sivil toplum başkanları ve esnaflar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, odanın faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Ardından mevcut başkanın yanı sıra 2 adayında konuşmalarıyla devam eden program, seçimle devam etti. Üyelerin çocuğunun oyunu alan 16 yıldır görev yapan Aydın Yıldız, yeniden başkan seçildi. Ardından kısa bir konuşma yapana Aydın Yıldız, “Her oda esnafımıza eşit bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek üyelere teşekkür etti.