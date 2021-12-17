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Osmaneli’de muhtarlar sertifikalarını aldı

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Bilecik’in Osmaneli ilçesin de İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara’nın, Çubuk ilçesinde dikilen fidanların sertifikaları Muhtarlar derneğinde muhtarlara teslim edildi.

Osmaneli’de muhtarlar sertifikalarını aldı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesin de İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara’nın, Çubuk ilçesinde dikilen fidanların sertifikaları Muhtarlar derneğinde muhtarlara teslim edildi.

Ankara’nın Çubuk ilçelerinde oluşturulan hatıra ormanlarına Türkiye’deki 50 bin 340 muhtar adına dikilen fidanların sertifikaları Osmaneli de muhtarlara düzenlenen törenle verildi. Osmaneli Muhtarlar Derneğinde düzenlenen törenle sertifikalarını muhtarlara teslim eden Kaymakam Yüksel Ünal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun selamlarını ileterek “19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ankara Çubuk’ta İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Muhtarlar hatıra ormanı’ oluşturuldu. Orada hepinizin birer fidanı var. Ağacınızın cennette gölgeliğiniz olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Yapılan konuşmalardan sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı sertifikalar Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol mensupları tarafından muhtarlara takdim edildi.

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