Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli ’de de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yapılan karne dağıtımı ile sona erdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli ’de de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yapılan karne dağıtımı ile sona erdi.

Osmaneli ilçesinde karne dağıtım töreni Balaban İlkokulunda gerçekleştirildi. Karne dağıtım törenine Osmaneli, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürleri, öğretmen katıldılar. Karne töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Münür Şahin, velilerin tatile giren çocuklarını küçük de olsa ödüllendirmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Şahin , “Karnelerdeki muhtemel olumsuzlukları ve başarısızlıkları çocuklarımızı yargılama aracı yaparak, kendilerine karşı sevgisini saygısını yitirmesine, okula ve hayata bakışını olumsuzlaştırmasına neden olacak boyutta bir davranış ve görüşmeden kaçınmalıdırlar. Onlara, her şeye rağmen sevdiğimizi ve en değerli varlığımız olduklarını hissettirmeliyiz. Her insan bir değildir. Bir çocuğumuz Matematikte iyidir, diğeri Türkçede. Bazı çocuklarımız sanatta iyidir bazıları sporda. Bu yüzden kıyaslamayla onların üzerinde baskı kurmayın. Tatili boş bir zaman dilimi olarak görmemeli, çocuklarımızla birlikte yapacağımız bir plan dahilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturmalıyız. Ders kitabı dışındaki kültür kitaplarının eğitimi destekleyici rolü bilinen bir gerçektir. Bu duygu ve düşüncelerle, yoğun bir çalışma dönemi sonunda tatile giren tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Osmaneli ‘de eğitim gören öğrenci idareci ve öğretmen iki hafta sürecek tatile çıktı. Gerçekleşen karne törenine İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal Rahatsızlığı nedeni ile katılamadığı törenine gönderdiği mesaj ile öğrencilere iki haftalık tatillerini iyi değerlendirmelerini söyledi. İlçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymakam Ünal "Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını, vakitlerini boş geçirmemelerini söyledi. Karnelerinde notları düşük olan öğrencilerde çok çalışıp ikinci dönemde notlarınızı düzeltebilirsiniz" dedi.