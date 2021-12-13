Osmaneli’nde elektrik hatları yer altına alınıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde elektrik hatları yer altına alınırken, internet hatlarında kalitenin arttırılması için çalışmalar başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki yapılan yatırımlarını yerinde inceledi. Elektrik hatlarının yer altına alındığı, internet hatları kalitesinin arttırılması için çalışmaların yapıldığını anlatan Başkan Şahin, "Elektrik ve internet alt yapısı için yapılan çalışmaların sonucunda ilçemizde yüzde 75 oranında yer altına alınan hatların tümünün yer altına alınmasının sağlanması ve internet alt yapımızda sorunların çözümü için ilgili kurumlarımız çalışmalara başladı. Özellikle çalışmalar kapsamalı bir şekilde İnönü ve Haceloğlu mahallerimizde devam ediyor. 2022 yılında da bu çalışmalar devam edecek. Yollarda oluşan bozulmalar çok kısa sürede ilgili kurumların mali katkıları ile belediyemizce onarılacak. Halkımıza verdiğimiz rahatsızlığı çok kısa sürede gidereceğiz" dedi.