Osmaneli’nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesini 2 gündür etkisi altına alan kar yağışı sonrası belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sefer oldu.

Osmaneli’nde geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kar yağışı sonrası belediye ve karla mücadele ekiplerimiz erken saatlerinden itibaren ilçe merkezi, çevre ilçe bağlantı yollarında kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı. İlçemizde vatandaşlar dün sabah karlı bir güne uyandı. Uzun zamandır İlçemize yağmayan kar dün sabaha karşı yağmaya başlarken, sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele ekiplerimiz sahadaydı. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri, çevre ilçe bağlantı yolları ve köy yollarında çalışmalarını sürdürürken, Osmaneli Belediyesi ekiplerimiz de ilçe merkezindeki ana arter ile ara sokaklarda kar kürüme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı. İlçede halen kar yağışı devam ederken ayrıca araçlarıyla yolda kalan vatandaşlarımıza da ekiplerimiz yardımcı oluyor” dedi.