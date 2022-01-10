Osmaneli’nde mesleki eğitim merkezinin irtibat bürosu açılışı

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan Mesleki Eğitim Merkezinin irtibat bürosunun açılışı Bilecik’in Osmaneli İlçesinde de yapıldı.

Açılış programı bugün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde ve tüm Türkiye de gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüne göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleriyle eşleştirilen ve Sanayi Bölgelerinde oluşturulan 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürolarının tamamında 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14.00’da açılış töreni yapıldı. Osmaneli ilçesinde yapılan açılış kurdele kesim töreni Cumhurbaşkanlığında düzenlenen kurdele kesim töreniyle eş zamanlı olarak yapıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Yüksel Ünal “Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında okullarının Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi ile eşleştirildiğini söyledi.

Açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi ile fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığını vurgulayan Kaymakam Ünal, "Bu iş birliğindeki amaç organize sanayi bölgesinin istediği nitelikli elemanları buraya göndermek. Aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Açılış programına; Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Organize Sanayi Bölgesi Temsilcisi Recep Özdemir de katıldı.