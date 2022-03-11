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Osmaneli’nde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

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Bilecik’in Osmaneli ilçesi yüksek kesimlerindeki köylerde dün geceden bu yana yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaneli’nde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesi yüksek kesimlerindeki köylerde dün geceden bu yana yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kar uyarısının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Osmaneli’nin yüksek kesimlerde 25-30 santimetreye ulaştı. Şiddetini giderek artıran kar yağışıyla ilçede yüksel kesimlerde olan Ağlan, Boyunkaya, Oğulpaşa, Adliye köylerinde adeta hayatı felç etti. Sabah saatlerinde kapanan köy yolarını Bilecik İl Özel idare Müdürlüğüne bağlı ekiplerce açılırken, yetkililerden kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi.

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