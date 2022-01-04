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Osmaneli’nde zam sonrası ekmek fırınlarında denetleme

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Osmaneli’nde zam sonrası ekmek fırınlarında denetleme
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

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Osmaneli’nde 230 gram olarak 2 liradan satılan ekmeğe dün itibariyle zam yapıldı ve 200 gramlık ekmek 2 buçuk liradan satılmaya başladı. Gramaj düşmesinin ardından Osmaneli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde ekmek fırınlarda, hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Ekipleri eksik gördükleri hususlarda fırıncılara uyarılarda bulunurken, denetimlerin halk sağlığı için rutin olarak yapılacağı belirtildi.

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