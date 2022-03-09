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Osmaneli’nde zincir marketlerde denetim

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zincir marketlerde denetim yapıldı.

Osmaneli’nde zincir marketlerde denetim
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zincir marketlerde denetim yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ın koordinasyonunda ilgili kurum müdürleri ile kurulan komisyonun üyeleri tarafından ilçedeki zincir marketler ve yerel marketlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakıldı, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünlerin önceki fiyatları kontrol edildi. Ekipler, reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin depolarını da denetledi. Market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarısında bulunuldu.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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