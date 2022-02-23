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Osmaneli’nin eğitim yatırımları değerlendirildi

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin eğitim yatırımları değerlendirildi.

Osmaneli’nin eğitim yatırımları değerlendirildi
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin eğitim yatırımları değerlendirildi.

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Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve belediye meclis üyeleri bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Osmaneli’nde eğitim seviyesini yükseltmek için bakanlık düzeyinde yapılacak münacatlarımız Milletvekilimiz Ankara’da sonuçlandıracak. Milletvekilimiz, il başkanımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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