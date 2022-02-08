Osmaneli’nin nüfusu 21 bin 497 oldu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilçelerinin nüfusunun arttığı söyleyerek, "Son belirlenen nüfus sayımına göre 2021 yılında Osmaneli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 425 kişi artarak, 21 bin 497 oldu" dedi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle nüfus verilerini açıkladığı söyledi. Buna göre Bilecik’in toplam nüfusu 228 bin 334 kişi olarak açıklandığı açıklayan Başkan Şahin, "Bir önceki yıla göre Bilecik ilinin toplam nüfusu 9 bin 617 kişi arttı. Osmaneli toplam 21 bin 497 kişi olan nüfusunun 16 bin 192 kişisi ilçe merkezimizde 5 bin 305 kişi ise köylerimizde yaşıyor.Osmaneli ilimizde en çok köy nüfusu olan ilçemiz olmayı sürdürdü.Osmaneli İlçe merkezimizde nüfusumuz 638 kişi arttı. Osmaneli, Bilecik ilinin Bozüyük ilçemizden sonra en büyük 2’inci ilçesi. Devam eden Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT ve YHY sonrası yatırımların hızla arttığı Osmaneli ilçemizde önümüzdeki yıllarda turizm,tarım ve sanayileşmedik çalışan sayısına duyulacak ihtiyaç nedeniyle hızlı nüfus artışı gerçekleşecek. Osmaneli gerçek nüfusunun şirketlerimizde çalışanlardan ikametgahlarını ilçemize almayanlar öğrenciler ve bürokratlardan nüfusun ilçemize almayanlar nedeniyle gerçek nüfusumuz 21 bin 497’den 2 bin 500 kişi daha fazla. Kısaca Osmaneli ilçemizin gerçek nüfusu 24 bin işi civarında. Artan nüfus için TOKI projemiz ile yapacağımız konutların yanında ilçemizde iki yıl içinde 2 bin 500 3 bin konuta ihtiyaç var.Müteahhitleri Osmaneli’nde konut yapmaya davet ediyoruz. Osmaneli’ne yatırım yapan kazanır. En fazla gelir getirecek yatırım Osmaneli’nde başta konut olmak üzere gayrimenkul yatırımıdır” dedi.