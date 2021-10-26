Osmangazi EDAŞ’tan mühendislik öğrencilerine seminer

OEDAŞ Bilecik İl Müdürü H. Kadir Aykut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde verdiği seminerlerde, Elektrik Elektronik Mühendisliği Mesleğiyle ilgili tecrübe ve bilgi birikimini öğrencilerle paylaşarak elektrik dağıtım hizmetleri alanında çalışmak isteyen öğrencilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ’ın Bilecik İl Müdürü H. Kadir Aykut, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenli olarak verdiği seminerlerine 2021-2022 öğretim yılında da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine online seminer veren OEDAŞ Bilecik İl Müdürü H. Kadir Aykut, “Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş dersi kapsamında öğrencilerimize öncelikle şirketimiz hakkında bilgi verdik. Kendi kariyer süreçlerimizden, OEDAŞ olarak Ar-Ge projelerimizden ve özellikle elektrik-elektronik bölümünden mezun olacak genç mühendislerimizin şirketimiz için ne derece önemli olduğunu vurguladık” dedi.

OEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde bulunan üniversite ve meslek liselerinde gerçekleştirdiği mesleki seminerlerle, iş hayatında elektrik dağıtım alanını tercih etmek isteyen öğrencilere rehberlik etmeyi ve sektöre kalifiye eleman yetiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Aykut, öğrencilere destek vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban’a da bu imkânı sağladığı için teşekkür eden Aykut, gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini aktarmaktan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.