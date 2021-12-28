banner4556

Otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

banner4336

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

banner4575

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ünal Demir Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 11 S 5007 plakalı otobüs ile F.Y. idaresindeki 11 AAB 643 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücüleri de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik’teki ev baskınında uyuşturucu madde ve...
Bilecik’teki ev baskınında uyuşturucu madde ve...
  1. BİLECİK

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321