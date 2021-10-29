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(ÖZEL) Çizgi film karakteri kostümleri giyip çocukların bayramını kutladılar

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen animasyoncular üstü açık otobüs ile sokak sokak gezip, çocuklara şeker, maske ve bayrak dağıttı.

(ÖZEL) Çizgi film karakteri kostümleri giyip çocukların bayramını kutladılar
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Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen animasyoncular üstü açık otobüs ile sokak sokak gezip, çocuklara şeker, maske ve bayrak dağıttı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan programda çizgi film karakterlerin giysilerini giyen görevliler, müzik eşliğinde Bilecik’in sokaklarını gezerek, çocuklara hediyeler dağıttı. Cumhuriyet Bayramı’nın önemi ve anlamını ortaya koyan müziklerin seslendirildiği sokak turunda Belediye Başkanı Semih Şahin’in bayram kutlama mesajı vatandaşlara iletildi. Evlerinin cam ve balkonlarından kalabalığa eşlik eden aile ve çocuklar, yapılan etkinliği çok beğendiklerini belirterek Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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