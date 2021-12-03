Özel gereksinimli çocuklar ayakta alkışlandı

Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler ayakta alkışlanırken, gösteri sonunda yapılan Türk Bayraklı koreografi büyük beğeni topladı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından bir program hazırlandı. Programa Vali Dr. Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgenerel Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Hangi konumda olursak olalım insanlara yardımcı olma, sevgi ile bakma düsturunu edinmeliyiz"

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, "Hangi konumda olursak olalım insanlara yardımcı olma, sevgi ile bakma düsturunu edinmeliyiz. Bu anlayışla hareket ettiğimiz zaman toplumsal birçok sorun, kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Yapacağımız aslında çok basit ama aynı zamanda çok zor. İnsanlara yardımcı olma, sevgiyle bakma düsturunu edinmeliyiz. Bu anlayışla hareket ettiğimizde toplumsal birçok sorunda çözüme kavuşacaktır. Bizim vatandaşlarımız arasında engelli diye bir ayrımcılık söz konusu değildir. Bu sebeple sizin kendinizi eksiksiz, çaresiz görmemeniz, bizleri, ülkemizi, milletimizi gururlandıracak her türlü girişimde aktif olarak mücadele etmeniz, zihinlerdeki engelleri bir bir yıkacaktır" dedi.

Vali Kızılkaya’nın konuşmasının ardından Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler ayakta alkışlanırken, gösteri sonunda yapılan Türk Bayraklı koreografi büyük beğeni topladı.