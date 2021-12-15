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Özel gereksinimli öğrencileri Yerli Malı Haftası’nda yalnız bırakmadılar

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri, Yerli Malı Haftası’nda özel gereksinimli öğrencileri yalnız bırakmadı.

Özel gereksinimli öğrencileri Yerli Malı Haftası’nda yalnız bırakmadılar
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polis ekipleri, Yerli Malı Haftası’nda özel gereksinimli öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri Bilecik’te başladı. Bu kapsamda, Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Bilecik Özel Eğitim Okulu 1, 2 ve 3’üncü kademe uygulama okullarını ziyaret ederek, özel gereksinimli çocuklarla beraber Yerli Malı Haftası’nı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Program çerçevesinde oyunlar oynanırken toplum destekli polisler öğrencilerle doyasıya vakit geçirdi. Öğrencilerin mutluluğu ise fotoğraf karelerine yansıdı.

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Öte yandan okul yönetimi ve öğretmenler bu etkinliğe polis katılım sağladığı için çok memnun olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

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