Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle kurulacak olan Özel Kent Müzesi için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik Müze Müdürü Harun Küçükaydın ve müze çalışanları, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile kuracağımız Özel Kent Müzesi için iki konağımızı ve bahçesini hazırlıyoruz. Bakanlığımız adına ilimizden gelen müze müdürümüz ve değerli uzmanlar konaklarda incelemede bulunarak, Özel Kent Müzemizin kurulmasına ilişkin yapılması gereken yol haritasını belirlediler. Tarihi Lefke Çarşısı sonunda restorasyonunu yaptığımız iki konak ve bahçeleri gelen heyet tarafından çok beğenildi. Osmaneli turizmi için büyük değer ifade edecek olan Osmaneli Belediyesi Özel Kent Müzesi için desteklerini esirgemeyen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza olmak üzeri müzemizin değerli uzmanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.