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Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği açıklamasının ardından Pazaryeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde gıda ürünü satan işletmelere denetimlerde bulunan ekipler ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği kontrol etti. Ekipler fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol ederken son kullanma tarihlerine bakmayı da ihmal etmedi.

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