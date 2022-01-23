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Pazaryeri ilçesi kar altında bir başka güzel

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Pazaryeri ilçesi kar altında bir başka güzel
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Pazaryeri’nin tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Pazaryeri Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle sokaklar ve çocuk parkları boş kaldı.

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Pazaryeri Bursa karayolunda Ahı dağı mevkiinde ve Arpadere köyü yolunda yağış nedeniyle kayan araçlar Pazaryeri Belediyesi ekiplerince çekilerek kurtarılıyor.

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