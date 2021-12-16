Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken ilçe merkezine de mevsimin ilk karı düştü.

Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı köylerde akşam başlayan kar yağışı nedeni ile kar kalınlığı yaklaşık 15 santime kadar ulaşırken ilçe merkezide mevsimin ilk kar taneleri ile tanıştı. Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta karayolları, belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri tarafından tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.