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Pazaryeri’nde halk pazarında kar temizleme çalışması yapıldı

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Pazaryeri’nde etkili olan kar yağışının ardından her cumartesi kurulan halk pazarında belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Pazaryeri’nde halk pazarında kar temizleme çalışması yapıldı
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Pazaryeri’nde etkili olan kar yağışının ardından her cumartesi kurulan halk pazarında belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışının başlamasıyla Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Bir yandan şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyen ekipler bir yandan da cumartesi günleri kurulan halk pazarını temizledi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “ Vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapabilmeleri halk pazarımızda için kar küreme ve tuzlama işlemi gerçekleştirdik. Tüm pazar esnafımıza ve halkımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum” dedi.

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