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Pazaryeri’nde maviyemiş fidanları toprakla buluştu

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan tarımsal üretimin arttırılması projesi kapsamında, Pazaryeri ilçesinde bulunan Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerindeki arazilere, 15 bin adet "Maviyemiş" fidanı dikildi.

Pazaryeri’nde maviyemiş fidanları toprakla buluştu
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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan tarımsal üretimin arttırılması projesi kapsamında, Pazaryeri ilçesinde bulunan Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerindeki arazilere, 15 bin adet "Maviyemiş" fidanı dikildi.

Pazaryeri’nde "Maviyemiş üretimini yaygınlaştırma" projesi kapsamında, 32 dönümü atıl olan ve toplamda 50 dönüme ulaşan araziye, 15 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Köylerde yaşayan Rami Kayhan, Murat Korkmaz, Mehmet Demir, Gökhan Özbe ve İsmail Kılıç isimli vatandaşlar başta olmak üzere toplamda 15 bin adet fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımının ardından arazide yapılan uygulama ile fidanlar toprakla buluşturuldu.

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