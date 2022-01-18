Pazaryeri’nde ormanlar konusundaki projeler değerlendirildi

Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.

Ülküdür’ün yapmış olduğu ziyarette Pazaryeri Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan projeler görüşüldü. Pazaryeri İlçesinin doğa turizminin ilerlemesi için Bozcaarmut Göleti ve Esere Göletleri’ndeki çalışmalar değerlendirildi. Ülküdür, misafirperverliği için Başkan Tekin’e teşekkür ederken ziyarette Belediye Meclis Üyeleri Erkan Karakaş, Selami Özdil ve Hüseyin Ünal’da bulundu.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Bursa Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür, belediyemizi ziyaret ederek Belediyemiz ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte oluşturduğumuz projeleri değerlendirdik. Belediyemizin çalışmaları hakkında kendisine bilgiler verdik. Müdürümüze ziyaretleri ve ilçemize verdiği değerler için teşekkür ediyorum” dedi.