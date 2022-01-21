banner4556

Pazaryeri’nde yarıyıl karne heyecanı

banner4336

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi düzenlenen karne töreniyle tamamladı.

Pazaryeri’nde yarıyıl karne heyecanı
banner4583

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi düzenlenen karne töreniyle tamamladı.

Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne töreni, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürü, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen programda öğrenciler Nasreddin Hoca’yı tanıdı

banner4575

Pazaryerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan her ay bir Türk Büyüğünün tanıtıldığı programda öğrenciler Nasreddin Hoca’yı izlediler. Etkinliğin ardından Kaymakam Altay ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Ekinci, öğrencilere karnelerini dağıtarak mutluluklarına ortak oldular.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray, Kasımpaşa maçında yaşanan "çirkin...
Galatasaray, Kasımpaşa maçında yaşanan "çirkin...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321