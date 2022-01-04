Pazaryeri’nde yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2022 yılının ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, “Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası” dedi.

Bulduğu her fırsatta mahalleleri ve köyleri ziyaret eden, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, muhtarlarla istişare toplantıları yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni yılın ilk Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Tekin, mahalle muhtarlarını tek tek dinleyip, 2022 yılında neler yapılacağı konusunda gayret göstereceklerini ifade ederek, “Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye-muhtar işbirliğinin şehrimizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyorum. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.