banner4556

Pazaryeri’ni Bursa’ya bağlayan Ahı Dağı’nda karla mücadele çalışmaları

banner4336

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile Bursa’yı birbirine bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında etkili yağış sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdüyor.

Pazaryeri’ni Bursa’ya bağlayan Ahı Dağı’nda karla mücadele çalışmaları
banner4582

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile Bursa’yı birbirine bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında etkili yağış sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdüyor.

banner4575

Pazaryeri’nde dün sabaha karşı başlayan ve halen yağmaya devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri’nin Bursa’ya bağlayan bin 150 rakımlı Ahı dağında ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışıyor. Ekipler, kar küremesinin yanında tuzlama çalışması yaparken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştığı görüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnegöl’de kapalı köy yolu yok
İnegöl’de kapalı köy yolu yok
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321