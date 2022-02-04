Piyano resitali sundular

Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi piyano kursu öğretmeni Sezai Burak Aydın ve kursiyerleri izleyenlere harika bir piyano resitali sundu.

Sahneye çıkan kursiyerler, Aras Bulut Kahveci, Zülal Çolak, Edasu Turhan, Kerem Gürel, Caner Demirci, Tuana Elvanoğlu, Uğur Kartal Can ve Muhammed Kaplan Chopin’den Mozart’a 24 adet klasik eser seslendirdi. İzleyicilerden tam not alan resitale Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, kursiyerlerin aileleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Dinletinin sonunda kursiyerlere başarı belgeleri Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, “Konserde emeği geçen başta piyano kursu öğretmenimiz Sezai Burak Aydın’ı ve kursiyerlerimizi kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.