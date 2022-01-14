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Prefabrik ev için yapılan temel kazısında kemik parçaları bulundu

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Bilecik’in Osmaneli ilçesi Hisarcık Beşeveler köyünde kendine ait arazide prefabrik ev yapmak için temel kazı çalışması yapan Sabahattin Şahinoğlu, eski dönemlere ait kerpiç ve kemik parçaları buldu.

Prefabrik ev için yapılan temel kazısında kemik parçaları bulundu
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Bilecik’in Osmaneli ilçesi Hisarcık Beşeveler köyünde kendine ait arazide prefabrik ev yapmak için temel kazı çalışması yapan Sabahattin Şahinoğlu, eski dönemlere ait kerpiç ve kemik parçaları buldu.

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Osmaneli ilçesi Hisarcık Beşevler köyünde Sabahattin Şahinoğlu kendine ait arazide prefabrik ev yapmak için başlattığı kazı çalışmasında eski dönemlere ait olabileceğini düşündüğü kerpiç ve kemik parçaları buldu. Kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen arazi sahibi Şahinoğlu, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, yapılan kazı çalışmasını durdurdu. Jandarma ekiplerinin Bilecik Müze Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine kazı çalışması yapılan yere gelen yetkililer kemiklerden ve kerpiçlerden numune aldı. Numuneler incelenmek üzere müzeye götürüldü. Müze yetkililerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

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