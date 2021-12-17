Proje tanıtım ofisinin bilgilendirme toplantısının ilki gerçekleştirdi

Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Tanıtım Ofisi’nin bilgilendirme toplantısının ilkini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde hizmete giren proje ofisinin bilgilendirme ve tanıtım toplantıları, düzenlenen iki oturumla başladı. Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu, Meslek Yüksekokulu (MYO) ve İslami İlimler Fakültesi öğretim üyelerine proje ofisinin amacı, işlevi, işleyişi ve hedefleri hakkında bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Prof. Dr. Alanyalıoğlu, gerek akademisyenlere gerekse üniversite-sanayi iş birliklerine yönelik projelerin geliştirilmesi, ulusal uluslararası düzeyde Ar-Ge projelerinin hazırlanması ve mevcut projelere destek sağlaması amacıyla kurulan proje ofisinin tanıtım toplantılarının önümüzdeki süreçte diğer birimlerde de yapılacağını belirtti.