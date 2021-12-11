banner4556

Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi

banner4336

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz ay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ’Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında ilçede yapılan dikim etkinliğinde emeği geçen personele İlçe Kaymakamı Ferhat Altay teşekkür etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
banner3909

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz ay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ’Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında ilçede yapılan dikim etkinliğinde emeği geçen personele İlçe Kaymakamı Ferhat Altay teşekkür etti.

banner4575

Projesi’ kapsamında 3 köye toplamda 50 dekar alan da yaban mersini ekilmişti. Kaymakam Altay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve kurum çalışanları ile bir araya gelerek görev yapan personele başarı belgesi verdi. Kaymakam Altay, projenin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Bilecik Valisi Dr.Kemal Kızılkaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’a, teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mehmet Metiner’in ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna...
Mehmet Metiner’in ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4321