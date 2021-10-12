Projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti.

Projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular
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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette il müdürlükleri arasında beraber yürütülebilecek projeler hakkında ve önümüzdeki dönemde Bilecik’in gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sohbet ortamında geçen ziyarette İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdürlerine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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