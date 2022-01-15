Projesine TÜBİTAK’dan destek alan Pazaryerili öğrenci ödüllendirildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ve okuduğu üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitiren Ahmet Karadağ’a bir ödül de Bursa Teknik Üniversitesi’nden geldi.

Hazırladığı proje ile Biyoyakıt Katkı Maddesi Bütil Levulinat’ın Pervaporasyon Katalitik Membran Reaktörde sentezi TÜBİTAK tarafından 2209/A projesiyle desteklenmeye hak kazanan Ahmet Karadağ Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Arif Karademir’den ödülünü aldı.

Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği öğrenimini geçtiğimiz yıl birincilikle bitiren ve yüksek lisans yapan Ahmet Karadağ, çalışmalarındaki en büyük destekçisi ailesine ve projenin gerçekleşmesindeki bilgi, birikim ve katkılarından dolayı Doç. Dr. Derya Ünlü’ye Rektör Pof. Dr. Arif Karademir’e teşekkür etti.