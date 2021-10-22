PTT’den 181’inci müşteriye yıl dönümü sürprizi

Bilecik’te Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 181’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gişede işlem yapmak için sıraya giren 181’inci müşteriye katalog hediye edildi.

PTT’nin 181’inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bilecik Merkez şubeye gelerek işlem yaptıran 181’inci müşteriye Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Geleceğe istikrarlı bir şekilde yürümeyi hedefliyoruz"

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, tıpkı dün olduğu gibi bugün de müşterilerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren, toplum sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyarak, tüm çalışanlarımız ve yaygın hizmet ağımız ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden, güçlü ve karar alıcı konumunu bir adım öteye taşıyan PTT olarak, beş yıllık görev süremizde adil ve etkili yönetim anlayışımızla uluslararası alanda ülkemizi temsil etmenin ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak, 2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün gelişiyor ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan bir yaklaşım ve yeni atılımlar ile geleceğe istikrarlı bir şekilde yürümeyi hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan Başmüdür Bozkurt özveriyle çalışan personellere teşekkür belgesi takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.