Rektör Beydemir başkanlığında Akademik Kurul toplantısı yapıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Akademik Kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Rektör Beydemir başkanlığında Akademik Kurul toplantısı yapıldı
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Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Akademik Kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2021-2022 eğitim öğretim dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.

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