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Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi’nde çeşitli istişarelerde bulundu

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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile bir araya geldi.

Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi’nde çeşitli istişarelerde bulundu
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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bursa’da, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret eden Rektör Beydemir’e, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Prof. Dr. Sami İmamoğlu ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram da katıldı. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konuları değerlendirilirken, gelecek dönemler için müşterek yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Rektör Karademir, Rektör Beydemir’e ziyaretleri için teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

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