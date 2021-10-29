Rektör Beydemir, ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ’Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya’ alanında ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı. Rektör Beydemir yaptığı yazılı açıklamada Stanford Üniversitesi’nden Dr. John P.A. Loannidis koordinatörlüğünde, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan çalışma, dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi’nde yayımlandığını belirtti. Beydemir,"Çalışmada akademik performanslar, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterler değerlendirmeye alındı. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Bilim insanlarının kariyer boyu atıf etkileri ve 2020 yılı atıf etkileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin güncellenmiş analizini içeren bu çalışmada hesaplanan kompozit atıf indeksine göre tüm alanlarda ilk 100 bin arasında veya alanında ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listelendi.Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan listede Türkiye’den bin 150 akademisyen bulunurken, üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık, ’Kariyer Boyu Etki’ ve ’Yıllık Etki’ sıralamasında yer aldılar. Değerli hocalarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan Rektör Beydemir, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ’Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya’ alanında ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı.