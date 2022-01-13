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Rektör Beydemir TÖMER öğrencileriyle bir araya geldi

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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektör Beydemir TÖMER öğrencileriyle bir araya geldi
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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle bir araya geldi.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kendisine mektup yazarak yeni yıl temennilerini ileten TÖMER öğrencileri ile bir araya geldi. TÖMER Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Hattatioğlu ve beraberindeki öğrencileri Senato Toplantı Salonu’nda kabul eden Rektör Beydemir öğrencilere iyi dilekleri için teşekkür ederek başarılar diledi. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Türkçe öğretiminin önemine vurgu yapan Beydemir, “Şeyh Edebali Üniversitesi olarak uluslararası bir üniversite olma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. TÖMER bünyesinde eğitim alan yabancı uyruklu misafir öğrenci sayımız geçtiğimiz yıllara oranla belirgin bir şekilde artış göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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