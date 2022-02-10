Rektör Beydemir’in Osmaneli temasları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Osmaneli’ne gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul ile çeşitli ziyaretlerde bulundu. Rektör Beydemir, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Osmaneli Belediyesi ile üniversite arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilirken müşterek yapılabilecek yeni projeler ele alındı. Rektör Beydemir, görüşmenin ardından misafirperverlikleri için Başkan Münür Şahin’e teşekkür etti.

Rektör Beydemir ve Rektör Yardımcısı Yurdakul buradaki temaslarının ardından Osmaneli Meslek Yüksek Okulu’na geçerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.