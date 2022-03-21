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Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’yı makamında ziyaret etti.

Sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı
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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’yı makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kentteki kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’yı ziyaret eden Başkan Yaman, sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından misafirperverliğinden ötürü Damkacı’ya teşekkür eden Başkan Yaman, bütün sağlık çalışanlarına, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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