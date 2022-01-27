Sağlık ekipleri kar kış demeden fedakârca aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadelede, ilk günden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, aşılama oranının artması için kar kış demeden köylerde çalışmalarına devam ediyor.

Osmaneli Toplum Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, dağ, bayır, kar, kış demeden hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor, aşılama oranının artması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Toplum Sağlık Müdürü Dr. Kamil Özdemir, konuyla ilgili olarak, "Muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonuncunda doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekibimizle hastanelere gelemeyen yatalak, yaşlı, engelli vatandaşlarımız için köy köy, ev ev dolaşarak mobil aşılarımızla aşılama çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın aşıyla ilgili herhangi bir tereddütleri ya da sosyal medya ve herhangi bir kitle iletişim aracıyla bilgi kirliliği oluşturacak akıllarındaki tereddütleri engellemek ve ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Aşı olmak istemeyen vatandaşlarımızın tereddütlerini ortadan kaldırarak aşılarını yaptık" dedi.

Çerkeşli Köy Muhtarı Mustafa Metin ise, mesai mefhumu gözetmeden, kar kış demeden köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Ekipler muhtarlık binamızda vatandaşlarımızı aşılıyor. Aşı için muhtarlık binamızda toplandık. Köyümüzde aşı sırası gelen herkes, aşını olacak muhtarlık binamıza gelemeyen yaşlı, evde yatan hasta ve engellilerimiz için ekiplerimiz evlerinde aşılamalarını yapıyorlar. Vatandaşlarımız aşı için yoğun kar yağış nedeni ile Osmaneli ye gidememişti ama ekipler aşı için ayağımıza kadar geldi. Köy sakinleri olarak çok mutlu olduk. Tüm sağlık çalışanlarına köy halkımın adına teşekkür ediyorum" dedi.