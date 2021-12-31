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Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

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Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle’de faaliyete giren spor ve beslenme merkezinin açılış törenine katıldı.

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı
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Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle’de faaliyete giren spor ve beslenme merkezinin açılış törenine katıldı.

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İş yeri sahibinin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Şahinoğlu öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında işyerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahinoğlu hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Ayrıca törene katılan herkesin yeni yılını kutlayan Şahinoğlu iş yeri sahibi Tuğçe Akalın ile bir süre görüşerek sohbet etti. Açılış pastasını Akalın ile birlikte kesen Şahinoğlu hayırlı olsun dilekleri ile birlikte açılışın anısına belediye logolu duvar saati hediye etti.

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