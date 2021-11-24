banner4556

Şeyh Edebali Üniversitesi 2 ödüle layık görüldü

banner4336

Uşak Üniversitesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Tasarımı yarışmasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2 ödüle layık görüldü.

Şeyh Edebali Üniversitesi 2 ödüle layık görüldü
banner3909
banner4558

Uşak Üniversitesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Tasarımı yarışmasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2 ödüle layık görüldü.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Tasarımı Yarışması’nda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Elif Gündüz ve yüksek lisans öğrencisi Nurgin Çetin Almalı’nın çalışması ödüle layık görüldü. Araştırma Görevlisi Elif Gündüz, ’Black&White’ isimli çalışmasıyla ‘Uşak Üniversitesi Başarı Ödülü’nü kazanırken Nurgin Çetin Almalı ise ’Evcilik’isimli çalışmasıyla ‘Akel Tekstil Özel Ödülü’nü alamaya hak kazandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’nde Öğretmenler Günü törenlerle...
Kırklareli’nde Öğretmenler Günü törenlerle...
  1. KIRKLARELİ

banner4389

banner4349

banner3841