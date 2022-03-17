Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 58 akademisyen cübbe giydi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 2021 yılı içerisinde bir üst akademik unvana atanmayı hak eden toplam 58 akademisyen için cübbe giyme töreni düzenlendi. Törende Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Hazretlerinin “İlim bil, irfan bil, söz bil” öğüdüne atıf yaparak “İlim, irfan ve söz bilen nesilleri yetiştirecek tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik il ve ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“İlim bil, irfan bil, söz bil”

Göreve atandığı Mart 2020 tarihinden bu yana Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yapılan iş ve işleyişler hakkında dinleyicilere bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Hazretleri’nin “İlim bil, irfan bil, söz bil” öğüdüne atıf yaparak “İlim, irfan ve söz bilen nesilleri yetiştirecek tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. Cübbelerini giyen akademisyenlere başarılar dileyen Rektör Beydemir, “Üniversitemizin bilim, kültür, spor, sağlık ve diğer tüm alanlarda dünyanın en saygın üniversiteleri arasına yükselmesi ve orada kalıcı olması için uğraş veriyoruz. Başta bizleri ülkemiz için hizmet etmeye tensip buyuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yaptığımız çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

2021 yılı içerisinde bir üst akademik unvana atanmayı hak eden toplam 58 akademisyenin cübbe giydiği törende ayrıca Q1 kategorisinde en fazla bilimsel yayını olan, ulusal ve uluslararası projesi olan ve fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında en fazla akademik teşvik puanına sahip akademisyenlere de belge takdimi yapıldı.

Açılan sergi yoğun ilgi gördü

Öte yandan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden oluşan Anadolu Klarnetli Beşlisi’nin klasik müzik dinletisi ile başlayan törenin kokteyl arasında, Arkeoloji Bölümü, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından açılan eserler sergisi davetlilerden yoğun ilgi gördü.