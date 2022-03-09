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Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devir teslim

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde görev değişimi yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devir teslim
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde görev değişimi yapıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Birol Akyüz görevini Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu’na devretti. Rektör Beydemir gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Birol Akyüz’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

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