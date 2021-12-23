Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devir teslim

Şeyh Edeabli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Öğr. Gör. Serdar Özdemir, görevini Öğr. Gör. Ahmet Hattatioğlu’na devretti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev değişikliği yapıldı. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Serdar Özdemir görevini Öğr. Gör. Ahmet Hattatioğlu’na devretti.

Rektör Beydemir gerçekleşen devir teslim töreninde Öğr. Gör. Serdar Özdemir’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Öğr. Gör. Ahmet Hattatioğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.