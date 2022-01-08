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Seyir halindeyken bir anda damperi açılan kamyon yön levhasına devirdi

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Bilecik’te seyir halindeki bir kamyonun damperinin kendi kendi açılması sonucu yön levhasına devirdi. Kazada şans eseri ölen veya yaralan olmadı.

Seyir halindeyken bir anda damperi açılan kamyon yön levhasına devirdi
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Bilecik’te seyir halindeki bir kamyonun damperinin kendi kendi açılması sonucu yön levhasına devirdi. Kazada şans eseri ölen veya yaralan olmadı.

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Edinilen bilgilere göre, Bozüyük-Bilecik D-650 karayolunda seyir halindeki M.D.’nin idaresindeki 34 GC 0678 kamyon, Karaköy köyü gelmeden damperi açılmaya başladı. Sürücü damperi açıldığı fark etmeyince köy girişindeki üst yön levhasına çarparak devirdi. Kazada üst levhanın ana yola düşmesi sonucu bir süre yol çift yönlü olarak yol trafiğe kapandı. Kazada şans eseri ölen veya yaralan olmazken, karayolları ekiplerinin yön tabelasını kaldırmasıyla trafik normale döndü.

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