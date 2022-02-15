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Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı

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Yoğun kar yağışlı ve soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Bilecik’te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Sıcak havayı gören Bilecikliler güneşin tadını çıkardı
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Yoğun kar yağışlı ve soğuk havanın yaklaşık 2 haftadır hakim olduğu Bilecik’te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

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Hava sıcaklığının 7 ile 9 derece arası değiştiği kentte güneşli hava gün boyu etkili oldu. Son 5 yılın en yüksek kar yağışı ve en soğuk havasını geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yaşayan Bilecik’te bugün güneş ile birlikte hava sıcaklığı 9 dereceye kadar yükseldi. Yaklaşık 2 hafta boyunca eksi 16’lara kadar düşen hava sıcaklığı ve yoğun kar yağışının ardından güneşi gören Bilecikli vatandaşlar çarşı parklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Tevfikbey Caddesi’nde bulunan Atatürk parkında ise çocuklar gönlünce eğlenirken, evde bunalan yaşlılar arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

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