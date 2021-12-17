Söğütspor sezonun ilk yarısında 9’da 9 yaparak zirvede yer aldı

Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2020 futbol sezonunun ilk yarısı sona ererken, A Grubu’nda 9’da 9 yapan Söğütspor zirvede yer aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig 2021-2020 futbol sezonunun ilk yarısı sona erdi. 10 takımlı A ve B grubunda sezonun ilk yarısında nefes kesen mücadelelere sahne olurken, A grubunda 9’da 9 yapan Söğütspor zirvede yer aldı. İlk yarının son maçında Söğütspor kendi ve sahası önünde Kurtköyspor’u 10-0 yenerken, 9 haftada kalesinde sadece 3 gördü. Lider ligin ilk yarısında rakip filelere 51 gol atarken, en yakın rakibine 5 puan fark attı.

A grubundan 2021-2020 futbol sezonunun ilk yarısının son maçlarında 1299 Bilecik Kulübü, Demirköyspor’u 7-1, Gölpazarıspor, Güneşspor’u 3-1, Pazaryerispor, 4 Eylülspor’u 2-1 yenerken, Vezirhanspor-1992 Yeniköyspor maçı yarıda kaldı.