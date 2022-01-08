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Sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktılar

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Bilecik’te Genç Kızılay gönüllüsü bir grup genç, sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı.

Sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktılar
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Bilecik’te Genç Kızılay gönüllüsü bir grup genç, sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı.

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Bilecik Pelitözü Gölpark Mesire Alanı’nda havaların soğumasıyla birlikte gölet etrafında yaşayan hayvanların yemek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları için yem ve su bıraktılar. Gönüllü gençler yaz ayında ziyaretçilerin artması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanmaya sokak hayvanların kışın zorluk geçtiğini belirterek, "Gölette bulunan patili dostlarımıza yiyecek ve su bırakarak farkındalık oluşturduk. Kızılay insan ıstırabını dindirme yolunda faaliyetlerini sürdürürken diğer canlıları da unutmayarak sokak hayvanları için de birçok etkinlik organize etmekte. Bizlerde bu kapsamda her gün çeşitli yerlerde can dostlarımız için doğaya mama ve su bırakıyoruz" dediler.

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